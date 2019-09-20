Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » 24 сентября откроется 133 центра «Точка роста» в Республике Башкортостан

24 сентября откроется 133 центра «Точка роста» в Республике Башкортостан

Добавлено: 20.09.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
24 сентября откроется 133 центра «Точка роста» в Республике Башкортостан

В рамках реализации национального проекта «Образование», утвержденного майским указом Владимира Путина, по всей стране формируется сеть центров, в которых будут аккумулироваться кадровые, технологические, материальные ресурсы по внедрению инновационных проектов в сельские школы, сообщает сайт Newsbash.ru.


Марафон открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» стартует по всей России 24 сентября. В Республике Башкортостан открываются 133 центра «Точки роста».

В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»

Читайте также:

В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»
— На этом марафоне одновременно откроются все «Точки роста», которые созданы в Российской Федерации. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Современная школа». Проект очень масштабный, разноплановый, одним из направлений является обновление материально-технической базы в селе и малых городах, — пояснила ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Татьяна Васильева. — Очень важно, что именно сельские школы будут оснащены современным оборудованием, с их помощью ученики освоят такие предметы, как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
Эксперт отметила, что к этому дню школы готовились с прошлого года. Был проведен ремонт в тех помещениях, на базе которых создаются «Точки роста», а это не менее двух кабинетов в каждой школе. Более того, Центры в учебных заведениях Башкирии выполнены в своем фирменном стиле. Для работы были приобретены многофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, аккумуляторные дрели, клеевые пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры и манекены, комплекты первой помощи, имитаторы травм. Кроме того, в школах появятся шахматная, коворкинг- и медиазона. Татьяна Васильева также отметила огромную работу, которую провели учителя сельских школ.
— Учителя предмета «Технология» прошли учебу в два этапа – сначала заочно, потом очно. Они ездили в Екатеринбург, чтобы научиться работать с тем оборудованием, которое получили. В дальнейшем – в конце октября - планируется обучение учителей информатики и ОБЖ.
Кроме того, в этот день школа № 1 села Кушнаренково Башкирии от лица ПФО выйдет на прямую связь с Москвой. Отметим, что Башкортостан – один из немногих регионов, который получил такую возможность.

— В нашем районе центры «Точка роста» созданы сразу в двух учебных заведениях – школе № 1 и гимназии села Кушнаренково, — отметила начальник управления администрации района Рамиля Ибакова. — Их появление в корне изменит само содержание образования: оно станет современным, интересным, красивым, ярким. Кроме того, новые центры значительно расширят возможности сельских детей.Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Дуванском районе близится к завершению строительство сельского культурного центра
Культура
В Дуванском районе близится к завершению строительство сельского культурного центра
В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования
Образование
В Башкирии дети получат сертификаты на сумму 8800 рублей для допобразования
Радий Хабиров на очередном "Обрчасе" обсудил готовность школ к новому учебному году
Образование
Радий Хабиров на очередном "Обрчасе" обсудил готовность школ к новому учебному году
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
Образование
16 августа в Уфе пройдет республиканский августовский педсовет-2019
В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»
Образование
В Башкирии появятся 133 центра образования «Точка роста»
Федеральный бюджет выделил Башкирии 600 млн рублей на развитие системы образования
Экономика
Федеральный бюджет выделил Башкирии 600 млн рублей на развитие системы образования
В Уфе начали работу дискуссионные площадки Республиканского августовского совещания по образованию
Образование
В Уфе начали работу дискуссионные площадки Республиканского августовского совещания по образованию
В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей
Общество / Культура
В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: