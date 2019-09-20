24 сентября откроется 133 центра «Точка роста» в Республике Башкортостан

В рамках реализации национального проекта «Образование», утвержденного майским указом Владимира Путина, по всей стране формируется сеть центров, в которых будут аккумулироваться кадровые, технологические, материальные ресурсы по внедрению инновационных проектов в сельские школы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Марафон открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» стартует по всей России 24 сентября. В Республике Башкортостан открываются 133 центра «Точки роста».

— На этом марафоне одновременно откроются все «Точки роста», которые созданы в Российской Федерации. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Современная школа». Проект очень масштабный, разноплановый, одним из направлений является обновление материально-технической базы в селе и малых городах, — пояснила ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства образования РБ Татьяна Васильева. — Очень важно, что именно сельские школы будут оснащены современным оборудованием, с их помощью ученики освоят такие предметы, как «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

— Учителя предмета «Технология» прошли учебу в два этапа – сначала заочно, потом очно. Они ездили в Екатеринбург, чтобы научиться работать с тем оборудованием, которое получили. В дальнейшем – в конце октября - планируется обучение учителей информатики и ОБЖ.





Эксперт отметила, что к этому дню школы готовились с прошлого года. Был проведен ремонт в тех помещениях, на базе которых создаются «Точки роста», а это не менее двух кабинетов в каждой школе. Более того, Центры в учебных заведениях Башкирии выполнены в своем фирменном стиле. Для работы были приобретены многофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, аккумуляторные дрели, клеевые пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры и манекены, комплекты первой помощи, имитаторы травм. Кроме того, в школах появятся шахматная, коворкинг- и медиазона. Татьяна Васильева также отметила огромную работу, которую провели учителя сельских школ.Кроме того, в этот день школа № 1 села Кушнаренково Башкирии от лица ПФО выйдет на прямую связь с Москвой. Отметим, что Башкортостан – один из немногих регионов, который получил такую возможность.

— В нашем районе центры «Точка роста» созданы сразу в двух учебных заведениях – школе № 1 и гимназии села Кушнаренково, — отметила начальник управления администрации района Рамиля Ибакова. — Их появление в корне изменит само содержание образования: оно станет современным, интересным, красивым, ярким. Кроме того, новые центры значительно расширят возможности сельских детей.Читать еще...



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