"11 лет в общежитии жил, но такого отвратительного не видел": Радий Хабиров потребовал "привести в чувство" ректора БашГУ

На оперативке в правительстве Башкирии 23 сентября вскрылся факт, что в общежитии № 1 БашГУ не завершили ремонт на 2, 3 и 4 этажах общежития. Коридоры и комнаты выглядят еще хуже, чем до начала работ. Фотографии из общежития в деталях рассмотрели все члены правительства и глава региона, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Полюбуйтесь, пожалуйста, кто за это отвечает, — обратился к чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров. — Это общежитие на момент 1 сентября. Отвратительно просто! Безобразие! Я не знаю, как это назвать. Студенты тоже люди вообще-то. Мы там просили школы к 1 сентября запустить. А у нас здесь под боком, у Белого дома, в первом общежитии, я знаю его хорошо, вот такое. Еще 3-е общежитие на Свердлова… Вы в чувство ректора приведите, пожалуйста.

— Студенты приезжают из сел. Где они жили все это время? В стойле, что ли? Я сам студентом был, 11 лет в общежитии жил, но такого отвратительного не видел. Разгильдяи! Это тем, кто это сделал. Тем не менее, коллеги, всем хорошей недели! — завершил оперативку глава Башкирии.

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В общежитии идет ремонт Фото: пресс-служба главы РБХабиров назвал ситуацию не иначе как ЧП, заявив, что «четыре сотни детей не могли нормально начать 1 сентября». Под удар попал врио министра образования республики Айбулат Хажин. С ответственных потребовали объяснительную.