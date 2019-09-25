В Сибае родители школьников недовольны, что их дети должны изучать башкирский язык
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Родители учеников 8В класса средней школы №1 города Сибай недовольны тем фактом, что их дети в рамках программы должны изучать башкирский язык. По заверениям взрослых, этот предмет якобы могут выбирать либо сами воспитанники, либо их законные представители, сообщает сайт Newsbash.ru.
Родители учеников уверены, что свое согласие на изучение языка не давали. Они требовали дополнительные часы по химии и алгебре. Помимо прочего родители были недовольны отсутствием учебного плана на сайте школы. Стоит отметить, что руководство образовательного учреждения ответило на претензии. Однако, несмотря на это, родители школьников намерены обратиться в надзорные органы.
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