В Сибае родители школьников недовольны, что их дети должны изучать башкирский язык

Родители учеников 8В класса средней школы №1 города Сибай недовольны тем фактом, что их дети в рамках программы должны изучать башкирский язык. По заверениям взрослых, этот предмет якобы могут выбирать либо сами воспитанники, либо их законные представители, сообщает сайт Newsbash.ru.





Родители учеников уверены, что свое согласие на изучение языка не давали. Они требовали дополнительные часы по химии и алгебре. Помимо прочего родители были недовольны отсутствием учебного плана на сайте школы. Стоит отметить, что руководство образовательного учреждения ответило на претензии. Однако, несмотря на это, родители школьников намерены обратиться в надзорные органы.

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— Проект учебного плана был опубликован на официальном сайте еще в июне 2019 года. Однако, после выявленных замечаний со стороны специалистов Обрнадзора РБ, был изъят и отправлен на доработку и исправление. На сегодня данное нарушение устранено, в связи с чем, приносим вам извинения за предоставленные неудобства. По поводу вычеркивания со стороны родителей вашего класса башкирского языка в заявлениях, вы сделали правильно, так как там данного пункта не должно было быть. Башкирский язык изучается в 2-11 классах в рамках предмета «Башкирский язык (государственный)» на основании заявлений родителей, которое оформляется один раз на все ступени обучения. Данное согласие было взято у вашего класса. Недоразумение произошло в результате ошибки, допущенной замдиректора по учебной работе. По запросу о предоставлении в формируемой части учебного плана возможности выбора таких предметов, как «Алгебра» или «Химия» сообщаем – данная возможность вам предоставлена, — сказано в официальном ответе руководства СОШ №1.