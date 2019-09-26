Несколько детсадов Уфы выиграли грант в рамках нацпроекта «Образование»
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6 детских садов Башкирии стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках программы господдержки некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего в Российской Федерации выиграли грант 164 дошкольные образовательные организации, сообщает Минобразования республики.
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Победителями конкурса стали: детские сады № 220, № 97 и № 29 г. Уфы, детский сад № 7 «Улыбка» города Бирска, детский сад «Семицветик» с. Булгаково Уфимского района, детский сад «Фантазия» д. Подымалово Уфимского района.
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