В Башкирии 33 учителя получили 200 тысяч рублей за педагогические успехи
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33 учителя Башкирии получили денежные награды за педагогические достижения. Двести тысяч рублей учителя вправе использовать на любые нужды. Накануне Дня учителя Глава Башкирии Радий Хабиров также вручил 35 государственных наград.
Это наверное самый оригинальный урок ОБЖ, какой был у школьников. Сердечно-лёгочную реанимацию они выполняют на спецтренажёре «Александр—1». Безошибочность выполнения первой помощи проверяют электронные детекторы. Недавно купленное оснащение в Кушнаренковской школе появилось с помощью нацпроекта «Образование». Педагоги центра «Точка роста» ведут у учеников информатику, технологию, ОБЖ, шахматы, обучаются во внеурочной время. Всё ориентировано на совершенствование умственных и творческих дарований обучающихся.
Самых лучших педагогов Башкирии отметили на государственном уровне. Праздничная церемония награждения прошла в Колонном зале Министерства сельского хозяйства. С Днем учителя педагогов поздравил Глава Башкортостана.
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