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В Башкирии вводят сертификаты на оплату частных детсадов

Добавлено: 09.10.19
Просмотров: 60
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии вводят сертификаты на оплату частных детсадов

В правительстве Башкирии планируют возмещать часть затрат на оплату частных детских садов.

В Стерлитамаке дошкольники получат сертификаты для устройства в частные детсады

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В настоящий момент проект стартовал как пилотный и действует только в Стерлитамаке. Если он окажется успешным, субсидии начнут выделять по всей республике с 1 сентября 2020 года.

Основная цель проекта – решить проблему с очередями в детские сады, возмещать будут разницу в цене между частными и государственными садами, пока ребенок стоит в очереди.

Право на получение компенсации получат родители детей возрастом от двух месяцев до трех лет.
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Источник: gorobzor.ru
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