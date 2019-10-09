В Башкирии вводят сертификаты на оплату частных детсадов

В правительстве Башкирии планируют возмещать часть затрат на оплату частных детских садов.





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В настоящий момент проект стартовал как пилотный и действует только в Стерлитамаке. Если он окажется успешным, субсидии начнут выделять по всей республике с 1 сентября 2020 года.Основная цель проекта – решить проблему с очередями в детские сады, возмещать будут разницу в цене между частными и государственными садами, пока ребенок стоит в очереди.Право на получение компенсации получат родители детей возрастом от двух месяцев до трех лет.