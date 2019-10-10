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В Башкирии молодым сельским учителям выплатят 600 тысяч рублей

Добавлено: 10.10.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии молодым сельским учителям выплатят 600 тысяч рублей

В Башкирии 100 лучшим сельским педагогам выплатят крупные суммы. Тем самым в нашей республике хотят повысить престиж профессии учителя, сообщает «Российская газета».


Средняя нагрузка на педагога в целом по России — 1,3 ставки, а у нас в регионе — 1,44. Как отмечает исполняющий обязанности министра образования РБ Айбулат Хажин, проблему нужно решать с помощью молодых специалистов. Поскольку выпускники не особо спешат ехать работать в сельскую местность, тех, кто все же решился на это, нужно стимулировать. Таким стимулом может стать грант в размере 600 тысяч рублей.

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Денежную выплату получат молодые специалисты на селе в возрасте до 35 лет включительно. Стаж в сельской школе при этом должен составлять два года. В 2019 году обладателями премии могут стать 190 человек. Но будут у получателей гранта и обязанности — проработать в сельской местности десять лет.

К слову, ранее в Башкирии один раз в два года 25 лучшим педагогам выдавали гранты в размере 40 тысяч.
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Источник: i-gazeta.com
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