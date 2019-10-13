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В БашГУ школьников начали обучать программированию в рамках проекта «Яндекс.Лицей»

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Образование
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В БашГУ школьников начали обучать программированию в рамках проекта «Яндекс.Лицей»

В Башкирском государственном университете начались занятия для школьников в рамках проекта «Яндекс.Лицей» по программе «Основы программирования на языке Python».


Площадка работает второй год подряд. В рамках проекта «Яндекс.Лицей» школьникам восьмых и девятых классов предстоит освоить основные понятия и конструкции языка, парадигмы программирования, стандартную и внешние библиотеки Python, сообщает пресс-служба Администрации Уфы.

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Координатор площадки, доцент кафедры информационных технологий и компьютерной математики БашГУ, кандидат технических наук Дмитрий Полупанов и старший преподаватель кафедры высокопроизводительных вычислительных технологий и систем УГАТУ Альфия Ямилева прошли специальное обучение в «Яндексе» и получили соответствующие свидетельства.

Школьники, прошедшие онлайн-тестирование и собеседование, на открытии площадки познакомились с преподавателями, получили небольшие подарки и приступили к занятиям.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: news.myseldon.com
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