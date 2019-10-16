Башкирские аграрии изучили современные технологии выращивания грибов
Современные технологии в грибоводстве изучают агрономы предприятий агропромышленного комплекса и главы крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на курсах, которые проходят на базе Башкирского государственного аграрного университета с 14 по 19 октября. Обучение организовано региональным министерством сельского хозяйства в целях повышения квалификации специалистов отрасли.
Недельная программа обучения разработана с учетом современных требований, предъявляемых к работникам растениеводства. Теоретические и практические занятия проводят ведущие преподаватели Башкирского ГАУ и приглашенные эксперты из Самарской области.
Вчера, 15 октября, главный технолог Научно-производственного объединения «Биогрин» Игорь Родин поделился своим опытом по технологиям выращивания шампиньонов, вешенки и малораспространенных видов (шиитаке, майтаке), производству мицелия и субстратов. Кроме того, Игорь Сергеевич дал практические советы по вопросам организации культивационных помещений.
Сегодня занятия продолжаются на базе крупнейшего в республике хозяйства по выращиванию грибов ООО КФХ «Туймазыагрогриб», где «курсанты» знакомятся с его производственными площадками, а также новейшими технологиями и научными разработками в области культивации.