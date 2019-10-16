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Башкирские аграрии изучили современные технологии выращивания грибов

Добавлено: 16.10.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Башкирские аграрии изучили современные технологии выращивания грибов

Современные технологии в грибоводстве изучают агрономы предприятий агропромышленного комплекса и главы крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на курсах, которые проходят на базе Башкирского государственного аграрного университета с 14 по 19 октября. Обучение организовано региональным министерством сельского хозяйства в целях повышения квалификации специалистов отрасли.


Недельная программа обучения разработана с учетом современных требований, предъявляемых к работникам растениеводства. Теоретические и практические занятия проводят ведущие преподаватели Башкирского ГАУ и приглашенные эксперты из Самарской области.

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В рамках курса слушателям рассказали о состоянии и перспективах развития грибоводства в республике и стране, биологических особенностях грибных культур, их роли в питании человека, сортировке, переработке и хранению, защите грибов от вредителей и болезней.
– Я занимаюсь грибоводством уже 5 лет, реализую продукцию небольшими партиями для сельчан, – рассказывает фермер из Иглинского района Максим Михайлов. – Мечтаю создать свое КФХ, поэтому приехал учиться, ведь расширение деятельности требует немалого опыта.

Вчера, 15 октября, главный технолог Научно-производственного объединения «Биогрин» Игорь Родин поделился своим опытом по технологиям выращивания шампиньонов, вешенки и малораспространенных видов (шиитаке, майтаке), производству мицелия и субстратов. Кроме того, Игорь Сергеевич дал практические советы по вопросам организации культивационных помещений.

Сегодня занятия продолжаются на базе крупнейшего в республике хозяйства по выращиванию грибов ООО КФХ «Туймазыагрогриб», где «курсанты» знакомятся с его производственными площадками, а также новейшими технологиями и научными разработками в области культивации.

Источник: www.bsau.ru
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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