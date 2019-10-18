В школах Башкирии не хватает 2000 учителей

В Башкирии по-прежнему стоит острая проблема нехватки учителей в школах. Со слов ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салавата Сагитова, в дефиците учителя математики (368), английского языка (317), русского языка и литературы (280), начальных классов (252), физики (223), химии (146), физкультуры (116), биологии (107) и немецкого языка (105).





В данный момент специалисты рассматривают новые механизмы целевого обучения педагогов.



Зато увеличилось количество психологов и социальных педагогов. Психологов стало 551 (в прошлом году было 478), а соцпедагогов 530 (было 524). Самый большой прирост этих специалистов наблюдается в Уфе (16), в Туймазинском (10), Мелеузовском и Стерлитамакском (по 7) районах.