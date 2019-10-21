В школах и детсадах Башкирии внедрят раздельный сбор мусора

Такое предложение сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве республики внес Радий Хабиров. Руководитель республики отметил положительный опыт города Октябрьского по раздельному сбору мусора, активно к этому начинает подключаться башкирская столица.





В каждой школе, в каждом детском дошкольном учреждении будет организован раздельный сбор мусора

Так мы увеличим объемы раздельно собранного мусора и детей будем приучать к этому. Они станут взрослыми и будут понимать, что это неотъемлемая часть цивилизованной жизни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Глава Башкирии рекомендовал подключить к проекту все государственные и социальные учреждения.