В школах и детсадах Башкирии внедрят раздельный сбор мусора
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Такое предложение сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве республики внес Радий Хабиров. Руководитель республики отметил положительный опыт города Октябрьского по раздельному сбору мусора, активно к этому начинает подключаться башкирская столица.
В каждой школе, в каждом детском дошкольном учреждении будет организован раздельный сбор мусора
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Так мы увеличим объемы раздельно собранного мусора и детей будем приучать к этому. Они станут взрослыми и будут понимать, что это неотъемлемая часть цивилизованной жизни.Глава Башкирии рекомендовал подключить к проекту все государственные и социальные учреждения.
Источник:
bash.news
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