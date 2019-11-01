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В Башкирии появился учебный класс для изучения конструкции современных тракторов

Добавлено: 01.11.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии появился учебный класс для изучения конструкции современных тракторов

В Башкирском государственном аграрном университете создан новый учебный класс для изучения конструкции энергонасыщенных современных тракторов. Он оснащен оборудованием общей стоимостью свыше 7 миллионов рублей.


Создать современную аудиторию удалось при поддержке стратегического партнера университета – ГУСП «Башсельхозтехника» РБ, являющегося в республике официальным дилером Петербургского тракторного завода. Здесь для будущих инженеров-механиков будут проводиться как практические, так и интерактивные лекционные занятия по изучению особенностей устройства и эксплуатации сельскохозяйственной техники.

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В качестве наглядного пособия в учебном классе установлены трактор «Кировец» серии «К4», а также его оригинальные комплектующие. Благодаря инновационному мультимедийному 3D-оборудованию с использованием технологий дополненной реальности у студентов появится возможность спроецировать любые необходимые узлы и детали. 
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Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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