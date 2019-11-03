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Сертификат на допобразование детей введут в Башкирии с 2021 года

Добавлено: 03.11.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Сертификат на допобразование детей введут в Башкирии с 2021 года

Башкирия с 2021 года перейдет на персональное финансирование дополнительного образования детей. Каждый школьник теперь будет получать именной сертификат определенного номинала для посещения занятий, инициатива позволит расширить список доступных учреждений внеурочного образования. Об этом сообщил и.о. министра образования РБ Айбулат Хажин.


- В этом году система персонального финансирования апробируется в 36 муниципалитетах республики с охватом 25 процентов учащихся, - рассказал он. - Это позволит детям посещать частные учреждения дополнительного образования, используя сертификат.

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По словам министра образования РБ, «ранее такой возможности не было, то есть бесплатно можно было посещать только госучреждения».
- На учебный год средний номинал сертификата по республике составит 8,8 тысяч рублей, - пояснил г-н Хажин. - Также введение новой системы позволит понять, какие дополнительные занятия нужны, а какие не востребованы детьми, и позволит нам корректировать программы, добавив нужные занятия.
Кроме того, сельские школы, где нет центров допобразования, смогут открыть их на своей базе, получить разрешение и, зарегистрировавшись в специальной системе "Навигатор дополнительного образования", начать эту работу. То есть это станет стимулом развития допобразования в сельской местности.
- Теперь сельские школы должны либо получать лицензию на допобразование, чтобы их же педагоги могли преподавать, либо учреждения допобразования должны открыть там свои филиалы, при наличии кадров, - добавляет глава «образовательного» ведомства. - В любом случае ожидаем, что учащиеся таких школ также получат возможности заниматься в интересных кружках, как и в городах.

Также сертификат позволит водить ребенка в частные организации дополнительного образования. То есть им можно будет оплачивать эти занятия, при необходимости доплатив недостающую сумму, если стоимость услуги выше номинала сертификата. Айбулат Хажин отметил, что «главное требование - чтобы организация имела соответствующие лицензии».

- Частные учреждения регистрируются в системе "Навигатор", проходят все проверки, получают лицензию и могут работать с детьми по программам допобразования, - говорит он. - Здесь мы видим возможности расширения внеурочных занятий, увеличения охвата.
На данный момент в республике действует 207 центров допобразования.
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Источник: www.sobkor02.ru
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