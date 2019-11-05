В школах Башкирии началась «Неделя экологической грамотности»

В Башкирии «Неделя экологической грамотности» пройдет в период с 5 по 8 ноября. Цель этой акции – проведение экологических уроков в общеобразовательных учреждениях, посвященных реформе в сфере обращения с ТКО и раздельному сбору отходов, которая проводится в рамках национального проекта «Экология», инициированного майским указом Владимира Путина.





Организаторами акции «Неделя экологической грамотности» традиционно выступили Министерство экологии РБ совместно с муниципальными образованиями и Республиканским детским эколого-биологическим центром. Она проводится в рамках Республиканского экологического проекта #ЗеленаяБашкирия.





Начальник сводно-аналитического отдела Минэкологии РБ Ринат Фаткуллин рассказал, что сегодня очень важно, чтобы молодое поколение росло и воспитывалось в современных тенденциях, и было готово решать экологические проблемы.— Республика Башкортостан всегда отличается активностью в проведении подобных природоохранных акций. У нас ежегодно в них принимает участие около двух миллионов человек. И, конечно, тема правильного обращения с отходами выбрана не просто так. Сегодня в дошкольных и школьных учреждениях активно внедряется раздельный сбор мусора, — прокомментировал спикер.

Организаторы акции призывают сообщество профессиональных экологов предприятий республики принять участие в проведении экоуроков, в том числе с профориентационной целью. Напомним, этой весной, с 15 по 20 апреля, в республике была проведена «Неделя экологической грамотности», в которой приняли участие 60 тысяч школьников и студентов, организовано порядка 1700 экологических уроков.

Читать еще...



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram