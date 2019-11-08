Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Шаранском районе после капитального ремонта открылся детсад

В Шаранском районе после капитального ремонта открылся детсад

Добавлено: 08.11.19
Просмотров: 8
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Шаранский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Шаранском районе после капитального ремонта открылся детсад

Детский сад «Малышок» села Дюртюли Шаранского района был построен в 1970 году. И вот уже почти полвека в нем не проводился капитальный ремонт.


Наконец родители, воспитатели и сами детки дождались этого события. Летом этого года был проведен капитальный ремонт здания сада по государственной программе развития образования в Республике Башкортостан на сумму более 4,5 млн. рублей.

В Шаранском районе 150 детей были вынуждены мерзнуть в детском саду

Читайте также:

В Шаранском районе 150 детей были вынуждены мерзнуть в детском саду
Был проведен ремонт фасада керамогранитной плитой, залиты отмостки вокруг здания, установлены карнизы и откосы, произведена замена окон, дверей, пола и потолка, заменены электропроводка, светильники, выключатели, розетки. Проложили внутреннюю и наружную канализацию, заменили старые батареи на новые чугунные радиаторы. Построена веранда (теневой навес) и заменена входная группа, где установлен витраж. Так как здание было старое – санузел до этого в самом помещении предусмотрен не был. Сейчас же в здании имеется просторный санузел с водонагревателем. Ремонт здания длился три месяца. После ремонта садик расширился с 20 до 50 мест. На сегодняшний день его посещают 39 воспитанников.

На такое замечательное событие пригласили и ветеранов дошкольного образования, которые были счастливы видеть обновленный, яркий, красивый детский сад. Не упустили из виду и младших почетных гостей – самих воспитанников детского сада.
«Мы очень рады проведенному ремонту, детский сад стал светлее и краше. Родители и дети очень довольны преображением. Мы надеемся на увеличение числа воспитанников, так как наше село самое красивое, недаром село Дюртюли стало призером конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»» - отметила заведующая детским садом «Малышок  Лилия Тихонова.

Источник: sharan.bashkortostan.ru
Фото: vk.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»
Экономика
В Стерлибашевском районе Радий Хабиров поручил отремонтировать спорткомплекс «Стерля»
В Баймакском районе после капитального ремонта открылся школьный спортзал
Образование
В Баймакском районе после капитального ремонта открылся школьный спортзал
В Кумертау после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа
Образование
В Кумертау после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа
На северо-востоке Башкирии заменили 35 км проводов ЛЭП
Потребитель
На северо-востоке Башкирии заменили 35 км проводов ЛЭП
Башкирия получит более 33 млн рублей на ремонт школьных спортзалов
Экономика
Башкирия получит более 33 млн рублей на ремонт школьных спортзалов
В Мишкинском районе отремонтируют Марийский историко-культурный центр
Культура
В Мишкинском районе отремонтируют Марийский историко-культурный центр
В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей
Общество
В Нефтекамске на ремонт школ к новому учебному году потратят более 12 млн рублей
В Уфе отремонтируют фасады 108 домов
Общество
В Уфе отремонтируют фасады 108 домов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: