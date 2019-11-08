В Шаранском районе после капитального ремонта открылся детсад

Детский сад «Малышок» села Дюртюли Шаранского района был построен в 1970 году. И вот уже почти полвека в нем не проводился капитальный ремонт.





Наконец родители, воспитатели и сами детки дождались этого события. Летом этого года был проведен капитальный ремонт здания сада по государственной программе развития образования в Республике Башкортостан на сумму более 4,5 млн. рублей.

«Мы очень рады проведенному ремонту, детский сад стал светлее и краше. Родители и дети очень довольны преображением. Мы надеемся на увеличение числа воспитанников, так как наше село самое красивое, недаром село Дюртюли стало призером конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»» - отметила заведующая детским садом «Малышок Лилия Тихонова.

Был проведен ремонт фасада керамогранитной плитой, залиты отмостки вокруг здания, установлены карнизы и откосы, произведена замена окон, дверей, пола и потолка, заменены электропроводка, светильники, выключатели, розетки. Проложили внутреннюю и наружную канализацию, заменили старые батареи на новые чугунные радиаторы. Построена веранда (теневой навес) и заменена входная группа, где установлен витраж. Так как здание было старое – санузел до этого в самом помещении предусмотрен не был. Сейчас же в здании имеется просторный санузел с водонагревателем. Ремонт здания длился три месяца. После ремонта садик расширился с 20 до 50 мест. На сегодняшний день его посещают 39 воспитанников.На такое замечательное событие пригласили и ветеранов дошкольного образования, которые были счастливы видеть обновленный, яркий, красивый детский сад. Не упустили из виду и младших почетных гостей – самих воспитанников детского сада.