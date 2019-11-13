Башкирский Цукерберг Артур Шайхатаров разработал мессенджер для общения слепоглухих

Радий Хабиров познакомил подписчиков с башкирским Цукербергом. Он представил им студента второго курса Санкт-Петербургского университета информационных технологий Артура Шайхатарова.





Молодой перспективный студент разработал мессенджер для общения слепоглухих. К сожалению, таких людей в нашей стране много — более 15 тысяч. Наш земляк написал для них программу, позволяющую легко обмениваться сообщениями через обычный телефон и смарт-часы.

— С этим проектом он выиграл один из самых престижных юношеских грантов в России — «Умник». Сегодня об изобретении нашего башкирского программиста узнал весь мир – на днях Артур презентовал его в своём выступлении на престижной международной конференции TEDx. Публика отблагодарила его бурными овациями. Артур, после обучения в вузе мы ждём тебя в Уфе! – написал Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

С помощью азбуки Морзе текст сообщения передается на часы. А ответ набивается в виде точек-тире на экране гаджета. Людям с ограниченными возможностями очень пригодится этот мессенджер.Работать над своим проектом Артур начал, когда был ещё уфимским школьником 42-го лицея.