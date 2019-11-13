Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Башкирский Цукерберг Артур Шайхатаров разработал мессенджер для общения слепоглухих

Башкирский Цукерберг Артур Шайхатаров разработал мессенджер для общения слепоглухих

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 90
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
Башкирский Цукерберг Артур Шайхатаров разработал мессенджер для общения слепоглухих

Радий Хабиров познакомил подписчиков с башкирским Цукербергом. Он представил им студента второго курса Санкт-Петербургского университета информационных технологий Артура Шайхатарова.


Молодой перспективный студент разработал мессенджер для общения слепоглухих. К сожалению, таких людей в нашей стране много — более 15 тысяч. Наш земляк написал для них программу, позволяющую легко обмениваться сообщениями через обычный телефон и смарт-часы.

Школьник из Уфы изобрел мессенджер для глухонемых

Читайте также:

Школьник из Уфы изобрел мессенджер для глухонемых
С помощью азбуки Морзе текст сообщения передается на часы. А ответ набивается в виде точек-тире на экране гаджета. Людям с ограниченными возможностями очень пригодится этот мессенджер.

Работать над своим проектом Артур начал, когда был ещё уфимским школьником 42-го лицея.
— С этим проектом он выиграл один из самых престижных юношеских грантов в России — «Умник». Сегодня об изобретении нашего башкирского программиста узнал весь мир – на днях Артур презентовал его в своём выступлении на престижной международной конференции TEDx. Публика отблагодарила его бурными овациями. Артур, после обучения в вузе мы ждём тебя в Уфе! – написал Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: i-gazeta.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Студент БашГУ Артур Сайфутдинов стал третьим на чемпионате мира по плаванию
Спорт
Студент БашГУ Артур Сайфутдинов стал третьим на чемпионате мира по плаванию
Участник молодежного форума «iВолга 2.0» из Башкирии выиграл грант в номинации «Развитие социальных лифтов»
Общество
Участник молодежного форума «iВолга 2.0» из Башкирии выиграл грант в номинации «Развитие социальных лифтов»
Спортсмен из Стерлитамака установил два мировых рекорда на Кубке мира по плаванию в Берлине
Спорт
Спортсмен из Стерлитамака установил два мировых рекорда на Кубке мира по плаванию в Берлине
В Башкирии скоропостижно скончался и.о. вице-премьера Правительства РБ Артур Ахметханов
Политика
В Башкирии скоропостижно скончался и.о. вице-премьера Правительства РБ Артур Ахметханов
Артур Идельбаев может получить пост руководителя «Центра развития туризма РБ»
Политика
Артур Идельбаев может получить пост руководителя «Центра развития туризма РБ»
В Уфе построят памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
Общество
В Уфе построят памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС
В Башкирии студент-гонщик создал дрифт-кар с битовливной системой
Это интересно
В Башкирии студент-гонщик создал дрифт-кар с битовливной системой
Школьник из Уфы изобрел мессенджер для глухонемых
Общество
Школьник из Уфы изобрел мессенджер для глухонемых
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: