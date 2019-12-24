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В Башкирии школы с печным отоплением подключат к котельным

Добавлено: 24.12.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии школы с печным отоплением подключат к котельным

В Башкирии в следующем году все школы на печном отоплении переведут на котельное, сообщил сегодня на «Обрчасе» министр образования республики Айбулат Хажин.

В настоящее время в регионе 18 школ по-прежнему работают на печном отоплении.

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Источник: www.bashinform.ru
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