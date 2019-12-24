В Уфе построят лицей-интернат для одаренных детей в области математики и IT

Республиканский лицей-интернат для одаренных детей в области математики и информационных технологий построят в уфимском микрорайоне Сипайлово, сообщил сегодня на «Обрчасе» министр образования Башкортостана Айбулат Хажин.





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Строительство объекта начнется в следующем году. Школа интернатного типа откроет свои двери для учащихся в 2021 году.Лицей будет расположен на Набережной реки Уфы.Идея открыть в республике математическую школу принадлежит известным педагогам Михаилу Саханевичу и Александру Столярову. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, лицей должен стать школой 21 века.