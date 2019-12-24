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В Башкирии приступят к масштабному ремонту школьных дворов и пищеблоков

Добавлено: 24.12.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии приступят к масштабному ремонту школьных дворов и пищеблоков

Сегодня в Уфе на «Обрчасе» объявили о старте в республике новой комплексной программы по ремонту школ, детских садов, дворов и пищеблоков. Совещание состоялось сегодня в Правительстве под руководством главы региона Радия Хабирова.


«Мы предложили новый подход к организации комфортных и безопасных условий для детей в школах и детсадах, сказал министр образования республики Айбулт Хажин. — Предлагаем объединить капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство школьных и дошкольных дворов — это ремонт периметра ограждения, создание универсальных спортивных площадок, ремонт асфальтового покрытия, создание ремонт малых архитектурных форм в детсадах, ремонт теневых навесов. Также это ремонт и модернизация пищеблока, поставка нового современного оборудования. Исходя из потребностей организаций, будут произведены либо капремонт, благоустройство и ремонт пищеблока, либо ремонт по двум показателям, например, благоустройство и пищеблок. Надеемся, что с таким ремонтом как минимум на 20 лет можно будет забыть о текущих крышах, продувающих окнах, проблемах пищеблоков и других недостатках на территориях школ и детсадов».

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По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством образования РБ, в программу включены 153 образовательных организации, школы и детсады. Возможно количество учреждений будет увеличено, добавил Хажин. Сумма, которая будет направлена на ремонт этих учреждений в 2020 году — 583,922 млн рублей.

Всего в 2020 году на капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы и энергосберегающих мероприятий предусмотрено финансирование 946,3 млн рублей из бюджета Башкирии, 105,5 млн. рублей из федерального бюджета. Общая сумма финансирования капитального ремонта на 2020 год составляет 980,53 млн. рублей.

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Источник: www.bashinform.ru
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