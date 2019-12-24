В школах городов и райцентров Башкирии к весне должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора мусора
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В Башкирии до начала апреля во всех городских школах и школах районных центров должны появиться контейнеры для раздельного сбора мусора на территории и внутри зданий. Об этом сообщили сегодня на «Обрчасе» в Правительстве республики.
В 2021 году контейнеры установят в 1389 школах в сельской местности.
Для установки контейнеров потребуется более 1,5 млн рублей.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: inshe.tv
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