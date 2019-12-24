Исторический рекорд: в Башкирии в 2019 году сдали 21 новую школу
В этом году в Башкирии сдана 21 школа на 7596 ученических мест. Такой показатель ввода новых учебных заведений стал лучшим за всю историю нашего региона.
«Старожилы мне говорят, что никогда в Башкирии столько школ в один год не сдавали, — написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров. — Причем там, где это необходимо, строим маленькие, на 60-80 учеников школы (в деревне Штанды Балтачевского района, в селе Леуза Кигинского района, в деревне Айтмембетово Архангельского района). Но есть и такие, как в Уфе и в Стерлитамаке — на 1000 и 1225 мест. Все школы красивые, оснащены современной техникой. А мы и дальше будем продолжать строить, в 2020 году сдадим еще семь школ на 2190 мест. Но мы понимаем, что и этого недостаточно. Я дал поручение проработать варианты строительства школы в Сипайлово в Уфе, этот микрорайон давно нуждается в новой школе».
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