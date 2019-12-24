Исторический рекорд: в Башкирии в 2019 году сдали 21 новую школу

В этом году в Башкирии сдана 21 школа на 7596 ученических мест. Такой показатель ввода новых учебных заведений стал лучшим за всю историю нашего региона.





«Старожилы мне говорят, что никогда в Башкирии столько школ в один год не сдавали, — написал в соцсетях глава республики Радий Хабиров. — Причем там, где это необходимо, строим маленькие, на 60-80 учеников школы (в деревне Штанды Балтачевского района, в селе Леуза Кигинского района, в деревне Айтмембетово Архангельского района). Но есть и такие, как в Уфе и в Стерлитамаке — на 1000 и 1225 мест. Все школы красивые, оснащены современной техникой. А мы и дальше будем продолжать строить, в 2020 году сдадим еще семь школ на 2190 мест. Но мы понимаем, что и этого недостаточно. Я дал поручение проработать варианты строительства школы в Сипайлово в Уфе, этот микрорайон давно нуждается в новой школе».



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Как неоднократно заявлялось ранее, проблема дефицита школ характерна для многих городов и районов республики и связана, прежде всего, со строительством жилья без необходимой социальной инфраструктуры. К примеру, в Уфе работает 128 школ, общей проектная мощностью 91,8 тысячи ученических мест. При этом фактическое число учеников в сентябре прошлого года составило 118 тысяч, что на 26 тысяч или 28,4 процента превышает нормативные показатели. В 2018-2019 учебном году в 58 школах, что составляет 45 процентов от общеобразовательных уфимских школ, занятия проводились в две смены, численность обучающихся во вторую смену составляла 20,6 тысячи человек (17,5 процента). Согласно изменениям в Генеральном плане, потребность столицы Башкирии в новых образовательных учреждениях оценивается в 122 школы на 116,8 тысячи учеников. При этом правительство республики будет вести планомерную работу с застройщиками по вопросу обеспечения детей жителей новостроек необходимым числом мест в учебных заведениях.