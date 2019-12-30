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В Башкирии в 2020 году 150 молодым учителям выдадут гранты в размере 600 тысяч рублей

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии в 2020 году 150 молодым учителям выдадут гранты в размере 600 тысяч рублей

Во время оперативного совещания в правительстве РБ министр образования и науки РБ Айбулат Хажин рассказал о материальной поддержке учителей в Башкирии.


Министр отметил, что в 2019 году в республике в целях поддержки молодых учителей, работающих в сельской местности, были учреждены гранты в размере 600 тысяч рублей. Гранты уже получили 100 учителей. В 2020 году гранты выдадут еще 150 молодым учителям.

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Напомним, что указ Главы РБ о грантах молодым учителям, работающим в сельской местности, был принят в июне 2019 года. Согласно документу, гранты на конкурсной основе выдаются молодым учителям в возрасте до 35 лет включительно, работающим в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся в сельской местности.

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Источник: i-gazeta.com
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