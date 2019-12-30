В Аскинском районе не могут открыть школу по причине отсутствия парт

В деревне Кшлау-Елга Аскинского района Башкирии построили новую школу, но дети все равно ездят на уроки в соседнее общеобразовательное учреждение, перегруженное учащимися.





Девятиклассница Алина обратилась к властям республики с просьбой помочь, письмо опубликовали на сайте «Открытой республики» в минувшую пятницу, 27 декабря.

— Уважаемый Радий Фаритович Хабиров, <…> обращаюсь к вам с вопросом об открытии школы. С мая 2019 года и по сей день мы учимся в другой школе во второй смене. Учеба начинается в 14:00, а домой уходим 19:00 (а то и позже, так как бывают 7 уроков). Всем ученикам (в особенности начальным классам) сложно учиться в таких условиях, ведь когда приходим домой после школы, на улице уже темно, — написала Алина.

— Также сложно учителям, которые приходят домой так поздно, и буквально не успевают заняться домашним хозяйством. Новую школу должны были сдать уже в октябре этого года, но мы все еще ездим в соседнюю школу с целью получать образование. Школу не могут открыть по причине отсутствия парт, — добавила девочка.

— Если само здание практически готово к сдаче в срок — к 1 сентября, то благоустройство прилегающей территории отстает от графика из-за погодных условий. В данный момент оно выполнено на 40–50%. Помимо асфальтирования дорожек предполагается устройство игровых площадок для детского сада, — эта публикация вышла 14 августа текущего года. Но после нее на сайт лишь общая информация — о конкурсах и олимпиадах.





Школьница отметила, что возвращаться домой в темноте опасно. Но кроме того, сама эффективность обучения во вторую смену низкая.Она попросила главу республики ускорить процесс открытия школы и «наладить все неполадки».На официальном сайте средней общеобразовательной школы деревни Кшлау-Елга Аскинского района о проблемах писали еще в августе:

Однако проблему отсутствия парт в школе все-таки подтвердили:

— Школа новая, но не работает. Нет мебели, школьных парт. Сколько не хватает, даже не знаю. Хоть бы сколько-нибудь поставщик поставил, — рассказал по телефону мужчина, представившийся завхозом.

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Фото: kshlauelga.02edu.ru / school