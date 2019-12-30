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Что ждет образование Башкирии в 2020 году

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Образование
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Что ждет образование Башкирии в 2020 году

В Башкирии озвучены задачи образования на 2020 год. Информация прозвучала в ходе оперативного совещания в правительстве РБ.


— Задачи развития системы образования на будущий год — обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования, уменьшить число обучающихся во вторую смену до шести процентов, открыть еще три полилингвальные школы, реализовать проект комплексной модернизации и капитального ремонта школ и детских садов, создать условия для цифрового обучения еще для 100 тысяч школьников, открыть центр опережающей профессиональной подготовки по стандартам «Ворлдскиллс», начать строительство межвузовского студенческого кампуса, который станет местом консолидации студенческой мысли и творчества, выдать 150 грантов молодым учителям, работающим в сельской местности, создать Научно-образовательный центр Республики Башкортостан и заложить основы Евразийского федерального университета, — сообщил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. — В следующем году мы продолжим работу по сохранению и укреплению здоровья наших школьников, чему будет посвящен второй школьный форум в феврале 2020 года.

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— Все перечисленное имеет значение, только если наши дети выйдут из школы здоровыми, нравственно чистыми и, разумеется, интеллектуально подготовленными, — считает Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Год для системы образования, на мой взгляд, непростой, но довольно энергичный. Мы ввели целый ряд новый проектов, в том числе, полилингвальные школы, уделяли внимание системе питания школьников. Следующий год очень важен для всего нашего управленческого коллектива. Идет тяжелейшая, конкурентная борьба за получение образовательного центра, и нам очень серьезно придется постараться.
Кроме того, я обратил внимание — мы выделяем довольно большое количество денег на различные ремонты, реконструкцию, благоустройство школьных территорий, игровых площадок детских садов. В будущем году мы решили сделать это немножко по-другому, комплексно. Мы будем, условно говоря, «заходить» в одну школу и делать там и капремонт (если он требуется), и благоустройство школьной территории, и ремонт спортивной площадки. Чтобы на выходе получилась практически новая школа.

Ну и, конечно, нас в 2020 году ждет открытие трех полилингвальных школ. Искренне верю, что такие школы могут стать локомотивами высококачественного образования в республике. Я вас прошу всегда уделять особое внимание полилингвальным школам. Потому что одно дело — построить красивую школу, а совсем другое — дать соответствующее содержание, которым мы бы гордились. Также в следующем году давайте начнем проектирование математического лицея, чтобы сконцентрировать весь цвет математической и физической мысли. В целом, спасибо большое всему коллективу, «корпусу» работников сферы образования.


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Источник: i-gazeta.com
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