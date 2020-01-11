Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Под Уфой в поселке Максимовка открылся новый детсад № 155 «Я расту»

Под Уфой в поселке Максимовка открылся новый детсад № 155 «Я расту»

Добавлено: 11.01.20
Просмотров: 14
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Под Уфой в поселке Максимовка открылся новый детсад № 155 «Я расту»

Сегодня, 11 января, в поселке Максимовка Калининского района Уфы открылся новый детский сад № 155 «Я расту».

Он расположился по улице Сосновская, 3/2. Новое дошкольное учреждение входит в перечень объектов к 100-летию Республики Башкортостан и строилось в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

На торжественном открытии приняли участие министр образования и науки РБ Айбулат Хажин и глава Администрации городского округа город Уфа РБ Ульфат Мустафин.

Радий Хабиров решил «уберечь пацанов от улицы»

Читайте также:

Радий Хабиров решил «уберечь пацанов от улицы»
Гости поздравили детей, педагогов учреждения, а также жителей поселка Максимовка с значимым событием.

Дошкольное учреждение построено по самым современным технологиям. К его возведению приступили в январе 2018 года. Посещать его смогут порядка 200 детей.

Гости оценили созданные для детей условия, осмотрели комнаты для занятий, спальни, пищеблок. Они отметили, что детский сад получился светлым, уютным и комфортным. Для реализации полноценного развития детей групповые комнаты, музыкальный зал оснащены современным оборудованием, территория детского сада – игровыми комплексами.

Источник: ufacity.info
Фото: администраций Уфы
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Кушнаренковском районе Башкирии открылся новый детсад
Образование
В Кушнаренковском районе Башкирии открылся новый детсад
В Зианчуринском районе открылся новый детсад в деревне Тазларово
Экономика
В Зианчуринском районе открылся новый детсад в деревне Тазларово
В Башкирии реализуются четыре региональные программы в рамках национального проекта «Демография»
Общество
В Башкирии реализуются четыре региональные программы в рамках национального проекта «Демография»
В селе Бураево откроется детсад на 95 мест
Образование
В селе Бураево откроется детсад на 95 мест
В Башкирии сократят очереди в детсады
Образование
В Башкирии сократят очереди в детсады
В уфимском поселке Максимовка строится ФАП
Здравоохранение
В уфимском поселке Максимовка строится ФАП
В Башкирии на строительство новых детских садов потратят более 4 млрд рублей
Экономика
В Башкирии на строительство новых детских садов потратят более 4 млрд рублей
В Уфе открылся новый сквер
Общество
В Уфе открылся новый сквер
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: