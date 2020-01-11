Под Уфой в поселке Максимовка открылся новый детсад № 155 «Я расту»

Сегодня, 11 января, в поселке Максимовка Калининского района Уфы открылся новый детский сад № 155 «Я расту».



Он расположился по улице Сосновская, 3/2. Новое дошкольное учреждение входит в перечень объектов к 100-летию Республики Башкортостан и строилось в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».







На торжественном открытии приняли участие министр образования и науки РБ Айбулат Хажин и глава Администрации городского округа город Уфа РБ Ульфат Мустафин.

Фото: администраций Уфы

Гости поздравили детей, педагогов учреждения, а также жителей поселка Максимовка с значимым событием.Дошкольное учреждение построено по самым современным технологиям. К его возведению приступили в январе 2018 года. Посещать его смогут порядка 200 детей.Гости оценили созданные для детей условия, осмотрели комнаты для занятий, спальни, пищеблок. Они отметили, что детский сад получился светлым, уютным и комфортным. Для реализации полноценного развития детей групповые комнаты, музыкальный зал оснащены современным оборудованием, территория детского сада – игровыми комплексами.