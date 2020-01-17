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В Башкирии доплата за классное руководство составит в среднем 7773 рубля

Добавлено: 17.01.20
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии доплата за классное руководство составит в среднем 7773 рубля

В Башкирии с 1 сентября 2020 года повышается доплата учителям за руководство классом, соответственно распоряжению президента России Владимира Путина, озвученном в ходе послания Госдуме 15 января. Предусмотрена доплата из федерального бюджета в размере не менее 5 тыс. руб., при этом все региональные выплаты сохраняются.

Как сообщил на «Образовательном часе» вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров, в 2019 году в республике работало 24020 классных руководителей. Размер их оплаты рассчитывается по 80 руб. на одного ученика (в месяц). Средний размер выплаты сейчас составляет 1983 руб., на эти цели республиканский бюджет тратит 496,8 млн руб. в год.

Федеральная доплата рассчитывается в размере 5750 руб. с учетом уральского коэффициента. Итого, в среднем по региону выплата классным руководителям составит 7733 руб..

С 1 сентября 2020 из федерального бюджета ожидается поступление 733,4 млн руб., в 2021 году — более 2,2 млрд руб.

Прогнозируется, что в 2021 году классных руководителей будет на 470 учителей больше.
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Источник: www.bashinform.ru
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