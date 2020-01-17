Ученые Башкирии вывели новый высокоурожайный сорт клевера лугового «Ванюша»
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Селекционеры Башкирского государственного аграрного университета вывели новый высокоурожайный сорт клевера лугового «Ванюша», который отличается повышенной адаптивностью и засухоустойчивостью. Сейчас новинка проходит финальный этап государственных сортоиспытаний по Российской Федерации.
Основой для создания сорта послужил башкирский клевер луговой «Уфимский-1». От своего предка «Ванюша» унаследовал высокий уровень продуктивности, большую облиственность и хорошую переносимость различных болезней. Но есть у него и уникальная особенность – по сравнению с зарубежными образцами растение отлично адаптировано к почвенно-климатическим зонам Башкирии, на целый балл превосходя общепризнанный стандарт засухоустойчивости.
Насыщенный белком клевер прекрасно подходит в качестве корма практически для всех видов сельскохозяйственных животных и отличается энергосберегающей технологией возделывания. Благодаря этому фермеры республики смогут существенно увеличить продуктивность, обеспечив полноценный круговорот органических веществ в системе «почва – растение – животное».
Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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