Ученые Башкирии вывели новый высокоурожайный сорт клевера лугового «Ванюша»

Селекционеры Башкирского государственного аграрного университета вывели новый высокоурожайный сорт клевера лугового «Ванюша», который отличается повышенной адаптивностью и засухоустойчивостью. Сейчас новинка проходит финальный этап государственных сортоиспытаний по Российской Федерации.







Основой для создания сорта послужил башкирский клевер луговой «Уфимский-1». От своего предка «Ванюша» унаследовал высокий уровень продуктивности, большую облиственность и хорошую переносимость различных болезней. Но есть у него и уникальная особенность – по сравнению с зарубежными образцами растение отлично адаптировано к почвенно-климатическим зонам Башкирии, на целый балл превосходя общепризнанный стандарт засухоустойчивости.

Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ

Как отмечает автор, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии Башкирского ГАУ Игорь Кузнецов, в результате исследований по оценке различных сортов клевера лугового, сорт «Ванюша» признан одним из наиболее перспективных по степени урожайности зеленой массы. В 2019 году она составила 21,5 т/га, превысив стандартную урожайность на 5,25 т/га.Насыщенный белком клевер прекрасно подходит в качестве корма практически для всех видов сельскохозяйственных животных и отличается энергосберегающей технологией возделывания. Благодаря этому фермеры республики смогут существенно увеличить продуктивность, обеспечив полноценный круговорот органических веществ в системе «почва – растение – животное».