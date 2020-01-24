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БИРО планирует расторгнуть контракт с ректором Гульназ Шафиковой

Добавлено: 24.01.20
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Рубрика: Общество / Образование
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БИРО планирует расторгнуть контракт с ректором Гульназ Шафиковой

В Башкирии институт развития образования намерен расторгнуть контракт с действующим ректором Гульназ Шафиковой. Как сообщает издание Proufu, временно исполняющим обязанности руководителя планируют назначить Альберта Ташбулатова, заместителя ректора и проректора по социально-экономическим вопросам.

Бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова неоднократно была в центре скандалjd. Все из-за допущенных ею ошибках в паре предложений постов размещенных в соцсетях.

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Пользователи социальных сетей уличили чиновницу от образования в безграмотности, а Шафикова, в свою очередь вначале исправила свою ошибку и назвала ее экспериментом, а затем и вовсе удалила размещенный пост с личной страницы ВКонтакте. Однако этим дело не закончилось коллектив БИРО выступил против назначения Шафиковой на пост ректора учебного заведения.

Источник: proufu.ru
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