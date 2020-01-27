В БГПУ опровергли слухи о закрытии факультета башкирской филологии
Накануне социальные сети и мессенджеры взорвала новость о закрытии факультета башкирской филологии в БГПУ. Многие восприняли эти слухи совершенно серьезно. Сегодня руководство университета пояснило свою позицию.
По словам ректора БГПУ Салавата Сагитова, эти истории не имеют ничего общего с реальностью. Факультет башкирской филологии ликвидирован не будет. Дело в том, что сейчас количество студентов и магистрантов на факультете убавилось. Раньше их было больше 600 человек, а сейчас - всего 300. При этом университет решил пойти по пути дальнейшего развития и организовать внутри факультета Центр изучения восточных языков и Ресурсный центр духовного развития. Так, подобная структура («кафедра - центр развития восточных языков – ресурсный центр духовного развития») полностью совпадала бы с новой системой «Университет 3.0».