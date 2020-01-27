В БГПУ опровергли слухи о закрытии факультета башкирской филологии

Накануне социальные сети и мессенджеры взорвала новость о закрытии факультета башкирской филологии в БГПУ. Многие восприняли эти слухи совершенно серьезно. Сегодня руководство университета пояснило свою позицию.





По словам ректора БГПУ Салавата Сагитова, эти истории не имеют ничего общего с реальностью. Факультет башкирской филологии ликвидирован не будет. Дело в том, что сейчас количество студентов и магистрантов на факультете убавилось. Раньше их было больше 600 человек, а сейчас - всего 300. При этом университет решил пойти по пути дальнейшего развития и организовать внутри факультета Центр изучения восточных языков и Ресурсный центр духовного развития. Так, подобная структура («кафедра - центр развития восточных языков – ресурсный центр духовного развития») полностью совпадала бы с новой системой «Университет 3.0».

- Я призываю всех преподавателей и студентов не поддаваться на провокации, обращаться за информацией к официальным источникам в Башкирский государственный педагогический университет, дабы не распространять недостоверные сообщения. Наши двери всегда открыты, наши телефоны - доступны. Мы сможем дать вам исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Башкирский язык должен расти и развиваться. Давайте вместе, сообща работать в этом направлении, - прокомментировал ситуацию ректор БГПУ им. Акмуллы Салават Сагитов.

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Фото: ufa-news.net

В рамках диалога с педагогическим составом был поднят вопрос о переименовании факультета в Научно-образовательный центр по развитию башкирского языка. В ходе дискуссии было решено не менять название и оставить привычное для всех слово "факультет". Иными словами, речи о закрытии факультета не было.