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В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи

В Башкирии с 1 февраля 2020 года начнётся приём заявлений о зачислении в первые классы через порталы «Электронное комплектование школ РБ» и Госуслуги, сообщает пресс-служба Минцифразвития.

Возможность принести заявления на бумажном носителе сохранилась.

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Прием заявлений о зачислении в 1 класс осуществляется в два этапа. С 1 февраля по 30 июня – для лиц, зарегистрированных на закрепленной за учреждением территории/

С 1 июля по 5 сентября – для лиц, не зарегистрированных на территории, закрепленной за учреждением.

В ведомстве подчеркнули, что подача заявления через порталы «Электронное комплектование школ» и «Госуслуги Башкортостан» не заменяет подачу документов в школу.

Поэтому, в течение 3 рабочих дней после подачи заявления в электронном виде, родитель (законный представитель) ребенка должен лично представить в школу документы, подтверждающие указанные им сведения.

Если документы в указанный срок не будут предоставлены или сведения о ребёнке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем на сайте сервиса электронной очереди в школы РБ, то заявление будет аннулировано и ребёнок не сможет быть зачисленным в общеобразовательное учреждение. В этом случае родителям необходимо будет подавать заявление повторно.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: gubdaily.ru
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