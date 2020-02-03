В городе Ишимбае открылся Детский технопарк

На прошлой неделе в Ишимбае на базе Дворца детского (юношеского) творчества при поддержке Министерства образования состоялось открытие Детского технопарка.







Здесь для ребят от 5 до 18 лет будут работать секции робототехники, Lego-конструирования, 3D моделирования, лазерной резки, коворкинг центр (лекторий), Hi-tech цех, а также секция химико-биологического направления и другие. Для технопарка закуплено высокотехнологичное оборудование на 8 с лишним млн рублей.



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На базе «Детского технопарка» планируется проведение различных форумов разработчиков, инженерных соревнования и олимпиады, конкурсов научно-технического творчества, мастер-классы. В деревне Скворчиха, селах Петровское, Ишеево, Ахмерово, Васильевке открыты филиалы Детского технопарка.