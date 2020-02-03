Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР в 2020 году

Рособрнадзор утвердил график проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР). Участие школьников 4–8 и 10–11 классов в ВПР стало обязательным с этого (2019/2020) учебного года.







Так, для учащихся 4–7 классов проверочные работы будут обязательными. Ученики 4 класса будут сдавать русский язык, математику и окружающий мир, 5-классники сдадут историю, биологию, математику и русский язык, 6-классники – географию, историю, биологию, математику, русский язык и обществознание, а учащиеся 7 класса – иностранный язык, обществознание, русский язык, биологию, географию, математику, физику и историю. Работы будут проводиться в период с 30 марта по 10 апреля и с 13 по 24 апреля.



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Для учеников 8 и 11 класса ВПР станут апробационными. Восьмиклассники сдадут следующие предметы: обществознание (31 марта), биология (2 апреля), физика (7 апреля), география (9 апреля), математика (14 апреля), русский язык (16 апреля), история (21 апреля), химия (23 апреля). 11-классники будут сдавать иностранный язык и географию (2–6 марта), историю и химию (10–13 марта), физику и биологию (16–20 марта). Также совместно с 11 классом географию сдадут и 10-классники.