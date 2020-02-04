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Ученые из Башкирии вывели три новых сорта высокоурожайного картофеля

Добавлено: 04.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
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Ученые из Башкирии вывели три новых сорта высокоурожайного картофеля

Ученые Башкирского государственного аграрного университета продолжают плодотворную работу по выведению новых видов картофеля на безвирусной основе. Так, селекционеры вуза представили три высокоурожайных сорта «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», прекрасно адаптированных к климату Приволжского федерального округа и устойчивых к различным заболеваниям.

Главными преимуществами сорта «Эрвел» являются мощная корневая система, которая превосходит стандартные показатели в два раза и составляет 5%, универсальность (картофель годится как для пищи, так и в качестве сырья), засухоустойчивость и иммунитет к вредителям.

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«Агата НС» и «Ирендык» отличаются высоким содержанием крахмала (21% и выше) и витамина С (20-28 мг %). Продуктивность «Агаты», к тому же, достигает до 20 тонн, составив в 2019 году 124 центнера с гектара – более 2,5 кг с каждого куста. По словам создателя, главного научного сотрудника Башкирского ГАУ Дениса Андрианова, оба этих сорта даже после механической и тепловой обработки сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении более пяти суток.

Кроме того, все новинки значительно дешевле как отечественных, так и зарубежных образцов в среднем на 12 %, что позволит существенно снизить уровень импортозависимости и увеличить производство элитного семенного материала картофеля до 30 тысяч штук ежегодно.

На данный момент «Эрвел» готовится получить патент, а «Агата НС» и «Ирендык» переданы для внесения в государственный реестр селекционных достижений. Отметим также, что еще четыре новые линии картофеля ученых Башкирского ГАУ проходят госсортоиспытания по Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: ex-press.by
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