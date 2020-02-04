Ученые из Башкирии вывели три новых сорта высокоурожайного картофеля
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Ученые Башкирского государственного аграрного университета продолжают плодотворную работу по выведению новых видов картофеля на безвирусной основе. Так, селекционеры вуза представили три высокоурожайных сорта «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», прекрасно адаптированных к климату Приволжского федерального округа и устойчивых к различным заболеваниям.
Главными преимуществами сорта «Эрвел» являются мощная корневая система, которая превосходит стандартные показатели в два раза и составляет 5%, универсальность (картофель годится как для пищи, так и в качестве сырья), засухоустойчивость и иммунитет к вредителям.
Кроме того, все новинки значительно дешевле как отечественных, так и зарубежных образцов в среднем на 12 %, что позволит существенно снизить уровень импортозависимости и увеличить производство элитного семенного материала картофеля до 30 тысяч штук ежегодно.
На данный момент «Эрвел» готовится получить патент, а «Агата НС» и «Ирендык» переданы для внесения в государственный реестр селекционных достижений. Отметим также, что еще четыре новые линии картофеля ученых Башкирского ГАУ проходят госсортоиспытания по Российской Федерации.
Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: ex-press.by
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