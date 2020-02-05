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В Башкирии на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов выделят 266 млн рублей

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Башкирии на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов выделят 266 млн рублей

Вопрос организации бесплатного горячего питания школьников младших классов обсудили в Общественной приемной «Единой России» в Уфе. Инициатива о бесплатном питании прозвучала в Послании Президента Владимира Путина.

Как отметила председатель Региональной общественной приемной Партии, вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова, в тех образовательных учреждениях, где созданы необходимые условия, организовать бесплатное горячее питание необходимо уже с 1 сентября 2020. А к 2023 году подтянуться должны и остальные школы. Башкортостан готов запустить эту работу уже в текущем году.

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Присутствовавший на совещании председатель Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев отметил, что в школах республики работают порядка 1900 пищеблоков. Производство блюд происходит сейчас не везде, в ряде школ есть только выдача готовой продукции.
— Сейчас в республике бесплатно питаются 1 раз в день дети из многодетных и малоимущих семей. К данной категории относятся почти 57 тысяч детей. Средства на это выделяются из бюджета Башкортостана. Бесплатное двухразовое питание получают дети с ограниченными возможностями здоровья. Таких школьников у нас более 22 тысяч. С прошлого года к ним добавилась и категория детей-инвалидов, — сообщила замминистра образования Башкирии Альфия Галиева.
Она отметила, что согласно порядку организации бесплатного питания учеников начальной школы на 2020 год, из федерального бюджета будет выделено 73,33% от общего объема. Башкортостан гарантирует софинансирование 26,6%, что составляет более 266 миллионов рублей на период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

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Источник: proural.info
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