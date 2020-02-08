В Абзелиловском районе Башкирии, после вмешательства Хабирова, открылась школа
Комментарии (0)
В селе Тупаково Абзелиловского района открыли образовательный центр. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Башкирии дети вынуждены учиться в клубе и мечети. О готовности объекта в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ также уточнял глава Башкирии Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Загрузка...
Читайте также
Культура
В Абзелиловском районе Башкирии открылся обновленный Дом культуры
Политика
В Абзелиловском районе дети не могут дождаться открытия школы
Общество
В Абзелиловском районе дети вынуждены учиться в мечети и клубе
Политика
В Башкирии назначили глав Благоварского, Хайбуллинского и Бурзянского районов
Политика
Фанис Аминев назначен главой Баймакского района
Образование
Радий Хабиров в Аскинском районе посетил место строительства новой школы
Политика
В Абзелиловском районе сельская школа получит долгожданный автобус
Образование
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока