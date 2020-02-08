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В Абзелиловском районе Башкирии, после вмешательства Хабирова, открылась школа

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе Башкирии, после вмешательства Хабирова, открылась школа

В селе Тупаково Абзелиловского района открыли образовательный центр. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.

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«Открыли сегодня долгожданную школу на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест. Долгожданную, потому что очень долго строили этот объект, и мне приходилось не раз лично вмешиваться, стимулировать местную администрацию и застройщика. И вот, наконец, дожали», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Башкирии дети вынуждены учиться в клубе и мечети. О готовности объекта в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ также уточнял глава Башкирии Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
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