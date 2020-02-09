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Инженерно-гоночная команда уфимского УГАТУ примет участие в гонках в Италии

Добавлено: 09.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Инженерно-гоночная команда уфимского УГАТУ примет участие в гонках в Италии

В День науки команда UGATU Racing Team провела подготовку к стартам в Италии. Борьба за место в гонках Formula Student была напряженной: из России на сегодняшний день прошли только 4 сборные. Самую большую конкуренцию нашим студентам составят сильнейшие команды из Германии, Франции, Великобритании – ведущих стран мирового автомобилестроения.

Инженерно-гоночная команда УГАТУ основана в феврале 2015, и уже в этом году ребята отметят своё пятилетие. Костяк составляют студенты факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта, но участником сборной может стать любой, кто увлечен техникой и гонками. Ежегодно команда участвует в международных соревнованиях Formula Student и Eco Marathon. Этапы состязаний проходят в самых разных странах Европы.

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Сейчас команды со всего мира проектируют, строят, тестируют и испытывают инновационные конструкции автомобилей и их двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, затратив наименьшее количество топлива. Каждый из инженеров команды может собрать этот автомобиль едва ли не с закрытыми глазами. Проект разрабатывают сами от мельчайших деталей до корпуса. Перед тем как выпустить болид на трассу, осматривается все вплоть до винтика.

Вес гоночного болида составляет 300 килограмм, он оборудован шипованными колёсами, сделанными вручную при помощи обычных саморезов. Установлен стандартный двигатель «Кавасаки», модернизированный самими студентами. Максимальная его скорость ограничена трассой, но в среднем составляет 140 километров в час.

Физические нагрузки, которые несут пилоты болидов во время настоящих гонок, в среднем значительно превосходят нагрузки летчика-истребителя во время полета и могут сравниться только с нагрузками космонавта в ракете во время старта. Пилот болида в течение гонки теряет до 3 килограммов массы тела. Уфимские студенты не отстают от большого спорта, на их счету уже немало гонок и наград.

Собственных денег студентов и ресурсов университета недостаточно для того, чтобы конкурировать с более опытными иностранными коллегами. Но несмотря на это, победы в международных конкурсах только подстёгивают молодых инженеров работать ещё больше и добиваться лучших результатов.
Автор: Айгуль Хатыпова


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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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