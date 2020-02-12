В уфимском поселке Зубово открылся детсад на 260 мест

В селе Зубово открылся детский сад на 260 мест. В нем будет 12 групп, две из которых – ясельные, детей будут принимать с двухмесячного возраста, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети.





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Фото: соцсети Радия Хабирова

«Нам важно, чтобы дети росли сильными, здоровыми. Поэтому везде оборудуем спортзалы и современные детские площадки с теневыми навесами», – говорится в сообщении.Отмечается, что на данный момент в республике строится 24 детских сада с яслями. Объекты будут сданы в текущем году.