В Рособрнадзоре сообщили о продлении срока подачи заявлений на участие в ГИА-2020 для выпускников 9 класса

Рособрнадзор продлил срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 класса. Об этом сообщается на сайте ведомства.







«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников 9 классов (ГИА-9) до 2 марта», – говорится в сообщении.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Согласно порядку проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, заявления от участников экзамена принимаются до 1 марта включительно. Однако в 2020 году 1 марта – выходной день, поэтому днем окончания приема заявлений будет являться следующий за ним рабочий день – 2 марта.