В Башкирии выдано 200 сертификатов дошкольного образования

Об этом сообщил первый заместитель министра образования Ильдар Мавлетбердин на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики. Данный сертификат дает право родителям детей от двух месяцев до трех лет получить место в частном детском садике.







Проект «Сертификат дошкольного образования» разработан министерством образования Башкирии. Он предполагает, что дети до трех лет, которые стоят в очереди в муниципальный детский садик, могут получить дошкольное образование в альтернативном учреждении. Пока проект действует в пилотном режиме в Стерлитамаке. В дальнейшем, географию планируют расширить.

Проект решает две задачи. Во-первых, обеспечение доступности дошкольного образования. Во-вторых, поддержка и развитие частного сектора. Плата за детский садик приравнена к муниципальной. Стоимость сертификата составляет 6 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Софинансирование происходит за счет муниципального и республиканского бюджетов. Получив место в частной организации, дети выходят из актуальной очереди. Это повышает процент доступности образования. Сертификат действителен до достижения возраста ребенком трех лет. Затраты на выдачу сертификата составят 14,4 млн рублей в год.









По словам Ильдара Мавлетбердина, у проекта «Сертификата дошкольного образования» есть ряд преимуществ. Например, отсутствие переполняемости групп в частных садиках, экономия при оплате, посещение кружков и секций, предусмотренных образовательной программой частной дошкольной организации.К слову, для решения проблем актуальных очередей в Башкирии в 2019 году было поострено 22 новых детских садика на 3228 мест. Столько же планируется ввести в эксплуатацию и в 2020 году. На данный момент доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет по республике составило 95%. Для сравнения, на 1 января 2019 года этот показатель был ниже на десять пунктов.

Глава Башкирии положительно оценил данный проект. По его словам, сертификат поможет решить одну из базовых задач – проблему демографии.



Радий Хабиров, глава Башкирии:

Проект интересный, мы его затевали для того, чтобы решить базовую проблему рождаемости. Чтоб женщины не переживали, что ребенка некуда девать. Этот проект нужно проводить там, где есть проблема очередей. Есть и другая сторона, это малый бизнес. Он получает гарантированную поддержку. Но не надо этим увлекаться. Пусть Рособрнадзор посматривает за качеством предоставляемых услуг, чтоб нарушений не было.



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В конце своей речи глава региона предложил ввести сертификат в тех районах, где пробема очередей стоит особо остро. Например, в Иглинском, Чишминском , Уфимском районах и в городе Уфе.