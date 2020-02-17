В Башкирии по программе «Земский учитель» единовременные выплаты получат 55 учителей

Единовременную компенсацию получат в этом году педагоги, которые будут работать в ПГТ или городах с населением до 50 тысяч человек.





Прием документов на участие в конкурсном отборе на 2020 год по программе «Земский учитель» продлится до 15 апреля, сообщили в республиканском Минобре. Напомним, в феврале прошлого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой «Земский доктор» запустить программу «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города.



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Субсидии будут выделяться в течение трех лет – с 2020 по 2022 годы. Выплаты перечисляются ежегодно, до 1 декабря. Отбор претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям производится конкурсной комиссией. В числе требований к претендентам – возраст учителя до 50 лет, наличие соответствующего образования, трудоустройство в школу на вакантную должность учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты, обязательство отработать в течение пяти лет.Перечень вакантных должностей размещен на сайте Министерства образования и науки Башкирии, а также на портале федеральной программы «Земский учитель». Подать заявку на участие в конкурсе можно непосредственно на портале программы. Кроме того, заявки принимает региональный оператор программы «Земский учитель» - Институт развития образования Башкирии.