Студентки БГАУ примут участие в IV Всероссийском конкурсе «Королева леса 2020»
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Две представительницы факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета Ленара Мухаметзянова и Татьяна Карасева планируют принять участие в IV Всероссийском конкурсе «Королева леса 2020».
В данный момент девушки готовятся к состязаниям – им необходимо заполнить анкету, прислать фотографии и видео с рассказом о себе.
В результате заочного отборочного тура жюри выберет 30 финалисток, которые встретятся в конце апреля в Архангельске. Суперфинал состязаний, в котором примут участие 12 девушек, состоится 12 – 15 августа, победительница получит главный приз – автомобиль.
В конкурсе могут участвовать представительницы прекрасного пола в возрасте от 21 до 35 лет, работающих в сфере лесного хозяйства: на предприятиях лесной промышленности и студентки, чья специализация связана с лесной отраслью.
Напомним, в 2017-м году наш вуз представляла доцент кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Мария Мартынова, ей удалось дойти до финала.
Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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