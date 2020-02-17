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Студентки БГАУ примут участие в IV Всероссийском конкурсе «Королева леса 2020»

Добавлено: 17.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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Студентки БГАУ примут участие в IV Всероссийском конкурсе «Королева леса 2020»

Две представительницы факультета агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного университета Ленара Мухаметзянова и Татьяна Карасева планируют принять участие в IV Всероссийском конкурсе «Королева леса 2020».

В данный момент девушки готовятся к состязаниям – им необходимо заполнить анкету, прислать фотографии и видео с рассказом о себе.

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Ранее Ленара участвовала в V чемпионате Республики Башкортостан среди вальщиков леса «Лесоруб – 2019», где стала призером среди юниоров. Татьяна прежде пробовала свои силы в «Королеве леса», однако не прошла отборочный этап, возможно, на этот раз ей повезет больше.

В результате заочного отборочного тура жюри выберет 30 финалисток, которые встретятся в конце апреля в Архангельске. Суперфинал состязаний, в котором примут участие 12 девушек, состоится 12 – 15 августа, победительница получит главный приз – автомобиль.

В конкурсе могут участвовать представительницы прекрасного пола в возрасте от 21 до 35 лет, работающих в сфере лесного хозяйства: на предприятиях лесной промышленности и студентки, чья специализация связана с лесной отраслью.

Напомним, в 2017-м году наш вуз представляла доцент кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна Мария Мартынова, ей удалось дойти до финала.

Источник: Пресс-служба Башкирского ГАУ
Фото: Пресс-служба Башкирского ГАУ
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