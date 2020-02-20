В Стерлитамаке пройдет хакатон для студентов и школьников «Кибер-102»









состоится с 28 февраля по 1 марта на базе двух учебных заведений города – Стерлитамакского филиала Башгосуниверситета и лицея №12.

Участниками мероприятия станут студенты и школьники начиная с пятиклассников, занимающиеся виртуальной реальностью. Разбившись на команды до пяти человек и распределив между собой роли, они в течение трех дней будут решать задачи, поставленные партнерами хакатона. Завершится мозговой штурм защитой проектов и награждением команд-победителей.



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Мероприятие также предусматривает презентацию образовательной программы «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности», мастер-классы для учащихся 5 – 6-х классов, семинары для преподавателей.В хакатоне могут принять участие все желающие. Общее количество участников составит 120 человек. Иногородним по запросу предоставляется общежитие. Необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия. Хакатон проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».