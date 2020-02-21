«Обрчас» в Башкирии: итоги перехода на пятидневку, ЕГЭ и недостроенный детсад

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин поделился промежуточными итогами перехода школ на пятидневное обучение. Об этом и о многом другом он рассказал на «Обрчасе» с главой Башкирии Радием Хабировым накануне, 21 февраля.







— Дети стали высыпаться, больше заниматься внеурочной деятельностью, — заявил министр. — Новоиспечённых спортсменов стало больше на 15 тысяч. Выросло и число родителей, приходящих в школы на тематические субботы.

— За каждого стобалльника надо бороться, чтобы после обучения в вузах других регионов они возвращались в родную республику, — отметил Радий Хабиров. — Опыт их учителей надо тиражировать, а самих педагогов необходимо поощрять.

— Если к 1 сентября город не примет у строителей детский сад, буду ставить вопрос о дееспособности уфимской мэрии и персональной ответственности руководителей, — он. — Этот застройщик возводит по всей Уфе жилые дома, а здесь у него не получается. Один садик не можете сдать — это позор!

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Glavarb.ru

Также обсудили на заседании и уровень знаний учащихся. По словам Хажина, республика заняла первое место в стране по организации ОГЭ в 2009 году. Отметил он и 84 выпускников, набравших на ЕГЭ высший балл.Ранее глава республики представил проект указа о том, что в Башкирии будут выплачивать 50 тысяч за подготовку стобалльников.Также Хабиров отчитал чиновников мэрии за задержку ввода в эксплуатацию детсада на улице Набережной в Уфе.