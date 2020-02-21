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«Обрчас» в Башкирии: итоги перехода на пятидневку, ЕГЭ и недостроенный детсад

Добавлено: 21.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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«Обрчас» в Башкирии: итоги перехода на пятидневку, ЕГЭ и недостроенный детсад

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин поделился промежуточными итогами перехода школ на пятидневное обучение. Об этом и о многом другом он рассказал на «Обрчасе» с главой Башкирии Радием Хабировым накануне, 21 февраля.

— Дети стали высыпаться, больше заниматься внеурочной деятельностью, — заявил министр. — Новоиспечённых спортсменов стало больше на 15 тысяч. Выросло и число родителей, приходящих в школы на тематические субботы.

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Также обсудили на заседании и уровень знаний учащихся. По словам Хажина, республика заняла первое место в стране по организации ОГЭ в 2009 году. Отметил он и 84 выпускников, набравших на ЕГЭ высший балл.
— За каждого стобалльника надо бороться, чтобы после обучения в вузах других регионов они возвращались в родную республику, — отметил Радий Хабиров. — Опыт их учителей надо тиражировать, а самих педагогов необходимо поощрять.
Ранее глава республики представил проект указа о том, что в Башкирии будут выплачивать 50 тысяч за подготовку стобалльников.

Также Хабиров отчитал чиновников мэрии за задержку ввода в эксплуатацию детсада на улице Набережной в Уфе.
— Если к 1 сентября город не примет у строителей детский сад, буду ставить вопрос о дееспособности уфимской мэрии и персональной ответственности руководителей, — он. — Этот застройщик возводит по всей Уфе жилые дома, а здесь у него не получается. Один садик не можете сдать — это позор!
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Источник: ufa1.ru
Фото: Glavarb.ru
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