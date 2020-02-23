В Башкирии нехватка кадров привела к катастрофической ситуации в сфере образования

В 2020 году в Башкирии возникла острая потребность в свежих педагогических кадрах. Через их нехватку сложилась катастрофическая ситуация в сфере образования республики. Качество обучения заметно снизилось.







Глава Минобра РБ Айбулат Хажин считает абсурдом положение в некоторых школах. Дошло до того, что учителя физкультуры после курсов переподготовки проводят занятия по физике, химии, т. к. отсутствуют профильные педагоги.

«После 72-х часов курсов повышения квалификации такой педагог никогда не будет полноценным учителем физики. Какое качество образования из этого может получиться?» – вопрошает Хажин. По словам министра, молодые учителя не желают трудиться в школах из-за низкой оплаты. Главной составляющей педагогического жалования является стимулирующая выплата, надбавки за стаж, классное руководство и другие. Поэтому молодым специалистам выплачивают не более 15 000 рублей, из которых 8 800 рублей – это оклад.

Изменить ситуацию можно только изменением системы оплаты труда учителей, считает ведомство. Необходимо сделать большим оклад, сократив стимулирующие выплаты. Иначе увеличения зарплаты не произойдет.