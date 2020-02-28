Стали известны самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ-2020 в Башкирии

Определены наиболее популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Башкирии в 2020 году.







Это математика профильного уровня – 57,48% (в 2019 –56,2), обществознание – 36,66% (в 2019 –33,3), физика – 25,48% (в 2019 –24,3). Данные привел министр образования Башкирии Айбулат Хажин на полях Второго форума школьного образования «Взлетай!».

«Мы уже начали подготовку к государственной итоговой аттестации текущего года. Общее количество участников ЕГЭ составит 19762 человек, из них выпускники текущего года – 18285», – рассказал Хажин.

По данным министерства, в 2019 году по большинству учебных предметов у выпускников Башкирии зафиксирован рост средних баллов ЕГЭ – от 0,4 до 6,8, причем результаты по географии, обществознанию, физике, биологии были выше среднероссийского показателя (география – на 1,9 балла, обществознание – на 0,6 балла, физика – на 1,9 балла, биология – на 2 балла). Математика профильного уровня повысилась на 6,8.