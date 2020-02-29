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Учитель башкирского языка из Бураево Ляйсан Муллагалиева стала финалистом Международного конкурса «Уроки Победы»

Добавлено: 29.02.20
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Бураевский район
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Учитель башкирского языка из Бураево Ляйсан Муллагалиева стала финалистом Международного конкурса «Уроки Победы»

Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился со своими подписчиками хорошими новостями — учительница из нашей республики победила в международном конкурсе.

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— Ысын күңелдән ҡотлайым! Учитель башкирского языка из Бураево Ляйсан Муллагалиева стала финалистом Международного конкурса «Уроки Победы», в котором участвовало 15 000 человек из 27 стран мира! — сообщил Глава Башкирии на своей страничке в соцсетях.
По словам руководителя региона, Ляйсан Муллагалиева оказалась среди 33 финалистов благодаря разработкам методик по изучению родного языка.

— Поздравляю от всей души! — порадовался Радий Хабиров.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: с личной страницы Радия Хабирова.
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