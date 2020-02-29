Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился со своими подписчиками хорошими новостями — учительница из нашей республики победила в международном конкурсе.





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Фото: с личной страницы Радия Хабирова.

— Ысын күңелдән ҡотлайым! Учитель башкирского языка из Бураево Ляйсан Муллагалиева стала финалистом Международного конкурса «Уроки Победы», в котором участвовало 15 000 человек из 27 стран мира! — сообщил Глава Башкирии на своей страничке в соцсетях.По словам руководителя региона, Ляйсан Муллагалиева оказалась среди 33 финалистов благодаря разработкам методик по изучению родного языка.— Поздравляю от всей души! — порадовался Радий Хабиров.