В России сдача ЕГЭ будет ужесточена

В России будут применять технологии машинного зрения во время сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.







Как сообщили в пресс-службе ведомства, в нескольких регионах РФ при сдаче ЕГЭ применят нейросети для выявления подозрительного поведения участников экзамена. «Система определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их (формирует „подозрение на нарушение“)», — приводит заявления Рособрнадзора RT.



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Сообщается, что в дальнейшем такие «подозрения на нарушения» отправляются онлайн-наблюдателю, который, посмотрев видеозапись, подтвердит факт нарушения или отклонит его. Далее они будут проверяться на месте. Анализ технологии будет проводиться во время работ по организации видеонаблюдения, отметили в пресс-службе ведомства.Ранее в Кремле комментировали информацию о возможной отмене ЕГЭ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ЕГЭ не будет отменен. Позднее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с «Национальной службой новостей» поддержал идею сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.