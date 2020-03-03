В Уфе открыли новую музыкальную школу №9 в микрорайоне Затон

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз поделился радостной новостью в социальных сетях. В микрорайоне Затон открыли новую детскую музыкальную школу №9, которая получила имя выдающегося кураиста Адигама Искужина.







По словам руководителя региона, в учреждении светлые и просторные кабинеты, акустический актовый зал, а также хорошая звукоизоляция. Около 400 учеников могут обучиться здесь игре на скрипке и фортепиано, кубызе и курае, имеется класс хореографии и многое другое.

— Это, пожалуй, теперь одна из лучших музыкальных школ в нашей республике. Здание построили за полтора года, до этого педагоги и их воспитанники ютились в неприспособленных и тесных помещениях. В честь открытия ученики сегодня дают первый концерт в новой школе. Уверен, что среди них – наши будущие виртуозы! И на этом мы не остановимся. В 2020 году запланировано проектирование новых музыкальных школ в Кигинском и Миякинском районах. Их сдадим в следующем году. Дальше эти проекты станут типовыми, во всех наших городах и райцентрах продолжим возводить новые музыкальные школы, — написал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети