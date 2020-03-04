В Белорецком районе состоялся межрегиональный форум для участников проекта «Точка роста»

В Башкортостане в Белорецком районе состоялся межрегиональный форум «Точка роста: Новые возможности в современных реалиях». В работе форума приняли участие руководители управления образования, муниципальные координаторы центров образования «Точка роста» и преподаватели - они подвели итоги за минувший год.







Напомним, образовательные центры «Точка роста» заработали на базе сельских школ в сентябре прошлого года. В стране 24 сентября сразу открылись 2 тысячи 49 центров «Точка роста». Башкортостан по их числу занимает третье место среди регионов, здесь такие центры начали работать в 133 сельских школах.



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Фото: ural-meridian.ru

Специалисты министерства образования и науки РБ рассказали, что на обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей республика получила в прошлом году 208,5 млн рублей. На эти деньги закупили ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, аккумуляторные дрели, клеевые пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры и манекены, комплекты первой помощи, имитаторы травм. Кроме того, в школах появились шахматная, коворкинг- и медиазона, для которых тоже приобрели мебель, видео- и фотокамеры.Каждая «Точка роста» представляет собой принципиально новое образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием. Используется оно в трех областях: информатике, технологии и основах безопасности жизнедеятельности. На создание «Точек роста» в 2019 году из федерального бюджета выделено более 3 миллиардов рублей.