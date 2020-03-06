Стало известно, когда в Башкирии пройдет «Тотальный диктант» - 2020

Организаторы тотального диктанта рассказали, когда он пройдет в этом году. Знаменательная дата проверки своей грамотности пройдет 4 апреля. В этом году текст диктанта написал писатель Андрей Геласимов — автор романов «Чистый кайф», «Дом на Озерной» и обладатель премии «Национальный бестселлер».







«Тотальный диктант» — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит раз в год в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Цель акции — проверка собственной грамотности.

— В этом году занятия проходят в Центральной городской библиотеке на ул. Комсомольской, 138 и гимназии №82 на Ульяновых, 13/1. Курсы начались в феврале и будут идти каждый четверг в течение всего марта. В настоящее время формируется список площадок и команда организаторов. Если вы желаете поучаствовать во всемирной акции по проверке грамотности в качестве организатора, нам нужны координаторы площадок, филологи и диктующие, партнеры или спонсоры (диктант проходит на общественных началах), или волонтеры, обращайтесь в штаб «Тотального диктанта» в Уфе! — сообщили организаторы.

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В Уфе «Тотальный диктант» пройдет уже в девятый раз. А чтобы не оказаться в аутсайдерах и не упасть в грязь лицом, организаторы устроили бесплатные подготовительные курсы «Русский по четвергам».